Триумф ПТ-76: советские танки разгромили американские М24 50 лет назад

50 лет назад 21 ноября 1971 года индийские войска пришли на помощь партизанам "мукти-бахини", боровшимся за независимость Восточного Пакистана (ныне Бангладеш). Это был один из эпизодов, с которых началась вторая индо-пакистанская война. Решающую роль в успехе индийцев с самого начала сыграли плавающие танки советского производства.

В СССР танк ПТ-76 был принят на вооружение в 1951 году. Это была машина, оснащенная 76-миллиметровой пушкой и пулеметом, с бронированием от 6 до 15 мм, весом в 14,5 тонн и экипажем три человека. По классификации ПТ-76 относился к легким основным плавающим танкам.

С началом производства на Волгоградском танковом заводе "Объект 740" (таково было проектное наименование изделия) очень быстро стал востребованным. И не только в Советской Армии и армиях стран Варшавского договора, но и в развивающихся государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Любопытный факт: ПТ-76 закупала даже капиталистическая Финляндия.

Машина воевала практически на всех континентах, кроме Австралии, Северной Америки, и, естественно, Антарктиды. Особенно она пригодилась на территориях, где много рек и озер.

Именно такой территорией и являлся Восточный Пакистан (с 1971 года - Бангладеш). Здесь находится дельта реки Ганг, много проток и заболоченных участков. И именно здесь индийские вооруженные силы решили нанести неожиданный удар по пакистанской группировке, которая проводила карательные операции против союзников индийцев - партизан "мукти-бахини".

Боевые действия начались 21 ноября 1971 года. В них участвовали авиация, военно-морские силы и десант. Активную роль играли также танковые войска. Причем, ключевую роль, с учетом характера местности, сыграли плавающие танки. В этот день батальон индийской пехоты, поддержанный эскадроном ПТ-76, молниеносным броском уничтожил 107-ю пакистанскую бригаду, в составе которой был эскадрон танков "Чаффи" (М-24 американского производства). Этот эпизод в истории конфликта получил название "сражение у Гарибпура". В результате скоротечного боя индийские танкисты сожгли 11 пакистанских танков и 3 захватили невредимыми. Потери индийской стороны составили 6 танков.

В ходе битвы в низовьях Ганга индийцы использовали ПТ-76 и для боев против пакистанской речной флотилии. Такое нетипичное сражение состоялось 9 декабря у порта Чандур. Группа плавающих танков начала артиллерийскую дуэль с пакистанскими канонерскими лодками, потопив три из них. Из находившиеся на кораблях 450 десантников более половины погибло. Два дня спустя индийские ПТ-76 потопили еще одно судно, в котором пакистанцы перевозили солдат. Более 80 из них были убиты и около трех десятков попало в плен.

12 декабря еще одна группа индийских ПТ-76, преодолев обширное болото, при поддержке ехавшей на броне пехоты с походного марша захватила город Богра. В ходе боя индийцы подбили танк "Чаффи", уничтожили артиллерийскую батарею и окружили автоколонну из 55 грузовиков, забрав их в качестве трофея.

После боев на суше, в воздухе, реках и на море, а также после авиаудара индийцев по столице Восточного Пакистана - Дакке, 16 декабря 1971 года пакистанская армия капитулировала и уже на следующий день было подписано перемирие.

В этой непродолжительной войне с индийской стороны было задействовано 150 ПТ-76 из 178 имевшихся на вооружении. У пакистанцев тоже были такие машины, но в незначительном количестве (до семи). В ходе боев все пакистанские ПТ были уничтожены.

Потери индийских бронетанковых сил в низовьях Ганга составили 13 танков ПТ-76, некоторые из них были пригодны для ремонта. Пакистанцы потеряли более 70 танков всех типов.

А общие потери индийцев в бронетехнике в ходе той войны на всех участках фронта оцениваются на уровне 80 танков разных типов. У пакистанцев втрое больше - до 240.

Удивительно, но ПТ-76, впервые выпущенный ровно 70 лет назад, все еще числится на вооружении ряда стран дальнего зарубежья. В некоторых из них танки законсервированы и поставлены на хранение, а кое-где они прошли модернизацию и находятся в строю.