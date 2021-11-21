В Нидерландах отложили плановые операции из-за вспышки COVID-19

Власти Нидерландов решили временно приостановить проведение ряда медицинских операций, чтобы освободить места в больницах для заболевших COVID-19. На этот шаг, как передает Reuters, пришлось пойти в связи с рекордным количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным Национального института здравоохранения, в минувший четверг было зарегистрировано свыше 23 тысяч новых случаев, что почти в два раза выше прежнего максимума, который был установлен в декабре 2020 года (около 13 тысяч заболевших за сутки). В итоге в отделениях интенсивной терапии в больницах по всей стране осталось менее 200 свободных коек. По крайней мере там, где это делается бесплатно.

В результате принятого решения очередь на операции на сердце или для удаления онкологических образований остановилась. "Сложившаяся ситуация затронула больных раком, которых следует прооперировать в течение шести недель после постановки диагноза, но теперь этого не будет. То же самое касается пациентов с проблемами с сердцем", - отметили в организации, которая занимается распределением ресурсов больниц.

В связи с ростом числа заболевших еще в начале ноября власти Нидерландов вновь обязали жителей страны использовать маски в магазинах и других закрытых помещениях. В выходные ограничена работа баров и ресторанов, они должны закрываться не позднее 20:00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. Рекомендовано по возможности работать из дома.

Школы в стране пока работают в обычном режиме, однако эпидемиологи уже предлагают продлить рождественские каникулы, чтобы снизить риски заражения детей коронавирусом.