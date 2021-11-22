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22.11.2021 17:12
Рубрика: Общество

100 финалистов конкурса "Лига Лекторов" выступят в ведущих вузах страны

Масштабный финал конкурса "Лига Лекторов" пройдет 29 и 30 ноября на площадках ведущих вузов - МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени Сеченова и РАНХиГС. По приглашению Российского общества "Знание" 100 финалистов из 40 регионов страны приедут в Москву, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и выступить с лекциями перед аудиторией.

"Лига Лекторов" объединила людей самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди участников конкурса преподаватели вузов, психологи, врачи, специалисты по маркетингу, коучи, бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым молодым лектором стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль Багавиев, который выступал с лекцией "Аксиома параллельности".

"Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса "Лига Лекторов" - очные выступления участников в московских вузах. Интересно, что 31 из 100 финалистов читает лекции социально-гуманитарной направленности, на втором месте - медиа и маркетинг, замыкает тройку лидеров тема карьеры и бизнеса. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов станет дебютом. Мы рады, что за звание лектора поборются жители 40 регионов страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных пунктов - например, Ноябрьска на юге Ямала и деревни Кабицыно Калужской области. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за выступлениями наших лучших конкурсантов", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По результатам оценки слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме этого, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества "Знания" - "Машук". Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря и будет транслироваться в группе общества "Знание" в социальной сети "ВКонтакте".

Общество Образование

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