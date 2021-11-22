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Актера Николая Мариморовича ранили и ограбили в Москве

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    22.11.2021, 14:12
Текст:   Олег Усков

В неприятной ситуации оказался 32-летний московский актер Мариморович - его подстрелили и ограбили в столице. В итоге, как стало известно "Пятому каналу", артист госпитализирован с огнестрельными ранениями поясницы и ушибами головы.

Фото: kino-teatr.ru
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Согласно источнику канала, инцидент произошел на Ясеневой улице. Предположено, что злоумышленники применили оружие в отношении актера в целях ограбления, после чего присвоили себе вещи мужчины. Иные подробности уточняются.

Мариморович выступил сценаристом и исполнителем главной роли в фильме "Как у сценариста в ванной злой дух поселился", сыграл Француза в спектакле "На нашем шарике земном" и работал в рекламе.

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