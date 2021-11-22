Болгары вступились перед США за своего президента, назвавшего Крым русским

Посольство США в Болгарии выразило "глубокую обеспокоенность" в связи с заявлением президента республики Румена Радева о российской принадлежности Крыма. Соответствующая позиция, опубликованная на странице дипмиссии в Facebook, нашла широкий отклик у пользователей, однако далеко не такой, на который рассчитывали американцы.

Приведем некоторые из наиболее популярных комментариев болгар: "В Крыму прошел референдум и, насколько я помню, более 90 процентов жителей так решили", "Нам безразлично американское посольство точно так же, как вам безразличен болгарский народ", "А мы глубоко обеспокоены тем, что вы не включили (экс-премьера страны от проевропейской партии ГЕРБ - ред.) Бойко Борисова в свои санкционные списки, несмотря на его преступления на протяжении 12 лет", "Президент был предельно ясен: "В настоящее время Крым русский". Это фактическое положение дел, и никакие декларации или санкции их не отменят", "Население Крыма вы спросили, что они думают по существу вопроса или, как обыкновенно, для вас голос народа значения не имеет?", "США стоит обратить внимание на свою политику и прекратить вмешиваться в дела других государств".

Стоит признать, что среди комментаторов есть и те, кто искренне считает Румена Радева "пророссийским" политиком. При этом они, по всей видимости, предпочли закрыть глаза на регулярные консультации главы лидера государства и членов назначенного им правительства с посольством США, а также активное педалирование президентом американской "Инициативы трех морей".

Отметим, что публикация американской дипмиссии о Крыме вызвала большой ажиотаж в соцсети, набрав уже более 1200 комментариев. Для сравнения, на предпоследние десять постов посольства отреагировало в общей сложности менее ста человек.