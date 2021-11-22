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22.11.2021 18:02
Рубрика: Легковые авто

Эксперт объяснил, стоит ли восстанавливать вылетевшие из шин шипы

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, стоит ли восстанавливать вылетевшие из шин шипы.

Фото: Istock
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"Шипы работают в очень тяжелых условиях. Дело в том, что при активной езде и хорошем зацепе возникает очень большая нагрузка в зоне контакта тела шипа с шиной, которая может приводить к разрывах в резиновой смеси и сначала к резко увеличивающейся амплитуде колебаний шипа, а потом и к его вылету.

Эта проблема обычно возникает в двух случаях. Во-первых, на новой, но необкатанной шине. Во-вторых, на шине с уже большим износом протектора. В результате чего уменьшается площадь пятна контакта шипа с телом шины. Так что для исключения потери шипов на новых шинах их необходимо правильно обкатывать. И проехать в спокойном режиме около 500 километров.

Но если вы все-таки заметили, что часть шипов покинула насиженные места, то можно задуматься и об их вклейке. Однако это относится к резине с минимальным износом протектора. При существенном износе протектора вклеивать шипы нецелесообразно. Их посадочные места будут серьезно изношены и не обеспечат шипу нужное усилие посадки.

В результате вновь вклеенные шипы с высокой долей вероятности опять окажутся на дороге. Тем более, что у каждого производителя шин могут отличаться, например, геометрические параметры шипа, а в гаражных условиях будет очень трудно обеспечить их качественную уклейку. Так что проще будет просто приобрести новый комплект зимних шин. Не стоит забывать, что в зимних условиях это напрямую влияет на вашу безопасность", - отметил эксперт.