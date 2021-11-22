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22.11.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Kia Niro второго поколения повторит идеи концепта 2019 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia огласила дату официальной презентации компактного кроссовера Niro и показала первые его изображения, подтвердив, что внешность будет решена в духе концепта Habaniro двухлетней давности.

Фото: Пресс-служба Kia.
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"Дизайн, рассказали в Kia, вдохновлён живой природой, которую призваны защищать экологически чистые транспортные средства эпохи устойчивого развития (Niro первого поколения предлагается исключительно с гибридной и электрической силовыми установками - прим. "РГ"). Известно, что кузов имеет двухцветную окраску.

Особенность салона - ассиметричная передняя панель, с дизайном, образованным горизонтальными и диагональными линиями. Также привлекает внимание линия панели с клавишами управления стеклоподъёмниками и замками дверей: она прямая и начинается у основания стойки лобового стекла. Мультимедиа и приборная панель, если верить тизерам, представлены бесшовным экраном, не имеющим разделительной полосы между устройствами. Рычаг трансмиссии заменён "шайбой".

Мировая премьера Kia Niro второй генерации состоится 25 ноября 2021 года на автосалоне в Сеуле.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia