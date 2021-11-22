На выборах в Чили лидирует правоконсервативный кандидат

В своей победной речи Каст назвал второй тур голосования выбором между "коммунизмом и свободой". "Мы не хотим идти по пути Венесуэлы и Кубы, - цитирует Каста Associated Press. - Мы хотим иметь развитую страну, которой мы стремились стать, пока нас не остановили жестоко насилие и пандемия".

Борик, бывший лидер студенческого протестного движения, избранный в конгресс в 2014 году, не стал называть Каста по имени, когда разговаривал со сторонниками после голосования. "Наш крестовый поход направлен на надежду победить страх, - сказал Борик. - Наш долг сегодня - убедить других, что мы предлагаем лучший путь к более справедливой стране".

Хотя ранее Борик лидировал в предвыборной гонке, политическое насилие и всплеск преступности в Чили способствовали росту рейтинга Каста. Большинство опросов накануне голосования предсказывали, что Каст выиграет выборы, опередив соперника на несколько процентных пунктов.

Как отмечают эксперты, фактически страна оказалась расколота: левые политики стремятся бросить вызов консерваторам, а их оппоненты намерены продолжить жесткую борьбу с преступностью и иммиграцией.