Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.11.2021,  
09:29
Текст:  Николай Грищенко

Перспективный ударный вертолет России сможет работать без пилота

Фото: Илья Максимов \ РГ Фото: Илья Максимов \ РГ
Фото: Илья Максимов \ РГ

Перспективные ударные вертолеты России станут опционально пилотируемыми, то есть смогут управляться летчиком или работать без пилота.

Фото: Вертолеты России
Настоящий "Опустошитель": зарубежный дебют Ми-28НЭ прошел успешно

Машины также будут подключаться к общему информационному полю для взаимодействия между различными летательными аппаратами и наземными пунктами управления

Кроме того, как заявил ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, ударные летательные аппараты будущего будут отличаться универсальностью применения того или иного вооружения. Глава холдинга также отметил, что внешние формы перспективных вертолетов также могут значительно отличаться от современных. "С точки зрения форм, как это будет выглядеть, - это вопрос пока открытый. Когда финализируются требования, можно будет говорить, с помощью чего эти требования будут выполняться", - сказал Андрей Богинский.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей 09:46
Превзойдет всех: в Китае отметили уникальность С-550 17.11.2021
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 17.11.2021
беспилотники
Фото: acebook.com/britisharmy
Daily Express сравнила армии России и Великобритании 19.11.2021
Россия получила заявки на поставку "Орионов" с ракетами "Вихрь" 19.11.2021
Названы пять новых способов уничтожения авианосцев ВМС США 19.11.2021
вертолеты
Уничтожение вертолета Ми-35 зенитной ракетой сняли на видео 15.11.2021
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер 12.11.2021