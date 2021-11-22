Первую самолетную приемную радиостанцию испытали в России 110 лет назад

22 ноября 1911 года в Гатчине прошли испытания первого авиационного радиоприемного устройства, изобретенного подполковником Дмитрием Сокольцевым.

Сокольцев служил в Военной электротехнической школе, к 1911 году он также имел должность штаб-офицера при генерал-инспекторе по инженерной части. Это был уже заслуженный офицер, участник русско-японской войны. Еще в 1905 году он изобрел полевую радиостанцию, после чего плотно занимался в основном радиоделом, а также читал лекции в Петербургском политехническом институте.

Идея применения радиосвязи с аэропланами возникла с появлением и самолетов, и радио, что произошло довольно близко по времени. Авиаторы использовали самые разные сигналы, вроде покачивания крыльями, сброса вымпелов с письменными сообщениями и даже жестов, когда они были в пределах видимости. Потом пилоты получили передающие радиоустройства. Но даже в этом виде связь была односторонней: они не могли получать сообщения и указания с земли. Единственным средством связи с ними были сигнальные ракеты, а также знаки и символы на огромных полотнищах. Попытки же создать приемник для аэропланов заканчивались неудачно: из-за шума мотора ничего не было слышно, поскольку сигнал был слабый. И этот вопрос был самым актуальным на тот момент.

Именно такое устройство - для приема сообщений, и изобрел Дмитрий Сокольцев.

22 ноября (или 9 ноября по старому стилю) 1911 года на Гатчинском аэродроме под Петербургом подполковник Сокольцев в присутствии других военных чинов установил на биплан "Фарман IV" радиоприемник (в то время их называли радиотелеграфом). Прибор весил 36 килограммов и был выполнен в форме ящика.

Сохранилось описание проведенных испытаний, опубликованное в "Вестнике воздухоплавания" (№20, 1911).

"9 ноября текущего года на Гатчинском аэродроме при Авиационном отделе Офицерской Воздухоплавательной школы были произведены первые в России опыты телеграфирования без проводов с аэроплана, давшие весьма благоприятные результаты.

На аэроплане типа "Фарман" была установлена станция беспроводной телеграфной связи системы подполковника Сокольцева, с которой и было произведено три опытных полета, общей продолжительностью один час, причем в качестве пассажира-телеграфиста летал сам изобретатель подполковник Сокольцев. Пилотом был поручик Панкратьев. Передаваемые во время полетов сигналы, буквы и слова были ясно приняты установленной на аэроплане приемной станцией упрощенного полевого типа. Таким образом, впервые в России был установлен факт возможности радиотелеграфной связи с аппаратом в полете".

Надо сказать, что испытания проходили в неблагоприятных погодных условиях: дул сильный порывистый ветер, а за аэропланом тянулась проволочная антенна длиной 35 метров. Тем не менее все закончилось благополучно.

Было установлено, что сигнал устойчиво принимается на расстоянии до 50 километров.

К сожалению, в 1912 году Сокольцев был переведен на другую должность и не смог продолжить начатое. А военное начальство решило, что пока лучше закупать авиационные радиостанции за границей.

С 1913 года в русской авиации стали применять французскую станцию SFR. Она весила меньше станции Сокольцева (24 кг), но по техническим характеристикам была намного хуже: сигнал принимался на удалении лишь в 15 километров.

Уже в ходе Первой мировой войны снова вернулись к отечественным авиационным приемникам. С 1915 года они производились на предприятии Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ).

Судьба самого изобретателя сложилась драматически. Дмитрий Сокольцев не принял Октябрьскую революцию и в 1920 году эмигрировал в Польшу. Там его взяли на высокую должность главного инженера PTR (Польское радиотехническое общество). Одновременно он был руководителем Русской академической группы. Сокольцев внес огромный вклад в организацию образования на русском языке за рубежом, был членом Русского педагогического бюро, которое ведало эмигрантскими школами по всей Европе.

В 1944 году бывший царский офицер примкнул к Варшавскому восстанию. В ходе боев с немцами был тяжело ранен и уже после освобождения Варшавы Красной армией скончался от последствий этого ранения.