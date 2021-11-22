Появилось новое фото гусеничного ДТ-БТР

Фотография этой во многом уникальной двухзвенной легкобронированной с дистанционно управляемым боевым модулем машины впервые обнародована в издании. Предполагается, что машина будет, прежде всего, привлекаться для транспортировки мотострелков и оказания им мощной огневой поддержки.

В этом материале, посвященном профессиональному празднику военнослужащих и гражданского персонала Главного автобронетанкового управления МО РФ, отмечается, что для выполнения самых разнообразных задач также разработано высокоунифицированное снегоболотоходное семейство "Вездесущий" (ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ) грузоподъемностью от 10000 до 30000 кг. Оно стало основой для размещения различного вооружения. Например, новой версии знаменитого зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА".

К государственным испытаниям подготовлена и созданная на базе ДТ-30ПМ тяжелая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ (опытно-конструкторская работа "Эвакуатор-ГМ"). С ее помощью будет проводиться техническое обслуживание, войсковой ремонт и буксировка техники. Имеющееся на борту современное оборудование позволяет выполнять задачи в дневных и ночных условиях. Ей так же по силам осуществлять различные виды разведки, в том числе инженерную и радиационно-химическую, выявлять минно-взрывные заграждения.