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22.11.2021 10:09
Рубрика: Общество

Комплекс социального развития Москвы рассказал о мероприятиях ко Дню матери

Текст: Вадим Сергеев

В Москве пройдет целая серия мероприятий, посвященных Дню матери. В России этот праздник традиционно отмечается в конце ноября.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Комплекс социального развития города подготовил цикл онлайн-мероприятий: образовательные вебинары, семейные флешмобы и творческие мастер-классы и многое другое.

Пожалуй, одно из самых актуальных мероприятий для работающих мам пройдет 26 ноября с 10:00 до 18:00 - это онлайн-день открытых дверей "Мама может все", подготовленный центром "Моя карьера".

Участниц ждут полезные встречи с известными экспертами, востребованные образовательные тренинги, деловые игры, мастер-классы по четырем направлениям: предпринимательство, эмоциональный интеллект, баланс семьи и карьеры, творчество.

До 25 ноября можно подать заявки на участие во флешмобе #МамаСледопыт2021 от "Моего социального центра". Расскажите об истории, в которой мама совершенно внезапно нашла то, что вам не удавалось много времени. Сопроводите текст ее фотографией. Отметьте двух друзей, которым вы хотите передать эстафету. Поставьте хештеги: #МамаСледопыт2021 #МойСемейныйЦентр #ДобрыйГород.

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