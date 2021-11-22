Комплекс социального развития Москвы рассказал о мероприятиях ко Дню матери

В Москве пройдет целая серия мероприятий, посвященных Дню матери. В России этот праздник традиционно отмечается в конце ноября.

Комплекс социального развития города подготовил цикл онлайн-мероприятий: образовательные вебинары, семейные флешмобы и творческие мастер-классы и многое другое.

Пожалуй, одно из самых актуальных мероприятий для работающих мам пройдет 26 ноября с 10:00 до 18:00 - это онлайн-день открытых дверей "Мама может все", подготовленный центром "Моя карьера".

Участниц ждут полезные встречи с известными экспертами, востребованные образовательные тренинги, деловые игры, мастер-классы по четырем направлениям: предпринимательство, эмоциональный интеллект, баланс семьи и карьеры, творчество.

До 25 ноября можно подать заявки на участие во флешмобе #МамаСледопыт2021 от "Моего социального центра". Расскажите об истории, в которой мама совершенно внезапно нашла то, что вам не удавалось много времени. Сопроводите текст ее фотографией. Отметьте двух друзей, которым вы хотите передать эстафету. Поставьте хештеги: #МамаСледопыт2021 #МойСемейныйЦентр #ДобрыйГород.