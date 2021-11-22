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22.11.2021 10:45
Рубрика: Культура

Мозаичное панно со здания НИИДАР, которое планировали снести, отреставрируют

Текст: Ирина Огилько
На востоке Москвы снесут старое здание Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Вместе с ним собирались разрушить и мозаичное панно, украшающие его фасад. Ведь оно не имеет охранный статус. Только после вмешательства энтузиастов и привлечения к проблеме СМИ панно решили оставить. Более того, как сообщает портал mos.ru, панно отреставрируют до конца года.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Мозаика расположена на 1-й улице Бухвостова, д. 12/11, корп. 53. Само здание научного института - пример типовой архитектуры 1970-х годов. Мозаика составлена из разноцветной смальты. Длина полотна - 25 м, высота - 6,5 м. Панно состоит более чем из 300 блоков, каждый из них размером 50 на 70 см.

Фото: Роман Щербенков
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"Мозаичное панно, украшающее один из фасадов старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР), будет сохранено, - сообщает портал. - Под контролем Мосгорнаследия специалисты готовят художественный объект к демонтажу и реставрации. Они проводят фотофиксацию и маркировку блоков мозаики, а также приступают к демонтажу.

Работы планируется закончить до конца года. Как ожидается, реставраторы расчистят и обезжирят мозаику, удалят с ее поверхности пыль. Лицевую сторону панно защитят с помощью клейкой пленки. Блоки бережно снимут друг за другом и перевезут для временного хранения в теплое и сухое помещение. Затем ее установят на другом объекте.

Напомним, что это не первый случай спасения исторической мозаики. Так, ранее мозаику со стен стадиона пионеров на Ленинградском проспекте сняли, отреставрировали и поместили уже на новом здании, как напоминание о том, что ранее вместо жилых корпусов здесь долгие годы занимались спортом дети севера Москвы.

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