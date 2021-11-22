Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов

Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов - с 22 ноября. Как передает "Бюллетень кинопрокатчика", речь идет о Центре документального кино.

Согласно имеющейся информации, с указанной даты для посещения сеансов в Центре будет необходимо наличие одного из трех типов QR-кодов: кода, подтверждающего вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной; кода, подтверждающего перенесенное заболевание COVID-19 или же кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до сеанса.

При этом отмечено, что правила не распространяются на само пространство ЦДК и находящееся в Центре кафе, то есть ограничения действуют только в кинозале.