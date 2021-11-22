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22.11.2021 17:25
Рубрика: Общество

Под Тулой нашли крупный клад римских монет конца IV - начала V веков

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тульской области нашли уникальный клад позднеримских монет. Это самый северо-восточный ареал обнаружения таких монет, рассказал "РГ" ученый секретарь музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.

Фото: iStock
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По его словам, клады римских монет в Верховьях Оки раньше не находили. Однако в последнее время сделано уже пять таких находок. Недавно на берегу реки Упы в Одоевском районе обнаружили самый крупный их них. Если ранее находили клады, в которых было не более 20 монет, то в этом аж 140 бронзовых монеток. Все они датируются концом IV - началом V веков.

- Это нельзя назвать кладом в прямом смысле этого слова. Это не золото, не серебро, которое спрятали по какой-то причине. Это бронзовая мелочь - вес каждой монетки всего один грамм, может, чуть больше. Что такое 20 таких монеток, всего 20 граммов бронзы? Уникальность этих находок в самом месте их нахождения, - пояснил Алексей Воронцов.

Ученые считают, что эти мелкие монеты могли привозить в карманах наемники - варвары часто привлекались на военную службу, как римлянами, так и византийцами. Как пояснил Воронцов, такие наемники назывались федератами и служили, как правило, во вспомогательных войсках.

- Мы с вами, возвращаясь из-за границы, ведь тоже порой привозим сколько-то не потраченных центов в карманах. В них потом детишки играют. Возможно, так и здесь - мелочь завалялась, - рассуждает Алексей Воронцов. - Но эта мелочь говорит нам о том, что население, жившее за тысячу километров от империи, было втянуто в сферу ее интересов. Находки показали нам вектор связей, который раньше не фиксировался. Эти клады свидетельствуют, что люди, жившие в верховьях Оки, активно участвовали в жизни поздней римской империи.

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