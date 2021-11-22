Наталья Сергунина: Фермерская продукция более чем из 40 регионов представлена на межрегиональных ярмарках в Москве

​У москвичей всегда есть возможность приобрести качественную отечественную продукцию, посетив столичные межрегиональные ярмарки. Сегодня это не просто продуктовые точки, а новые центры притяжения жителей. Покупку еды здесь совмещают с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе.

Пять лет назад, в 2016 году, в Москве было две круглогодичных ярмарки, а сейчас их 53. В общей сложности они рассчитаны на 1166 торговых мест. К концу года планируется открыть еще три площадки, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала:

"Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов - Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других".

Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Здесь представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Ежедневно продается более 15 тысяч килограммов различных товаров.

Ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе "Крым", "Франция", "Япония", "Ампир", "Средневековый замок", "Купеческий стиль".

Открываются ярмарки с учетом пожеланий москвичей в местах, где нужно дополнить ассортимент за счет фермерской продукции. Дизайн каждого павильона выбирают жители на портале "Активный гражданин". Например, жители районов Арбат и Басманный совершают покупки в ярмарочном павильоне "Маленькая Франция".

"Мы хотели не просто построить тематические торговые сооружения, а передать атмосферу определенной страны, города. Здесь вдохновением для архитекторов послужил период промышленной революции конца XIX - начала XX века. Тогда был в моде стиль ар-нуво (модерн), в котором использовались железные кованые конструкции. Примером тут могут послужить французские вокзалы с их арками, колоннами, башнями, а также чугунные павильоны парижского метро", - рассказали в пресс-службе проекта "Московские ярмарки".

Ярмарочные павильоны в стиле советского ампира расположены в районах Северное Бутово, Митино и Кузьминки. Разрабатывая дизайн, архитекторы брали за основу знаменитые московские высотки, включая главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова, и другие столичные сооружения, построенные в этом стиле.

Монументальность исторических образцов нашла отражение на ярмарочных площадках. Она прослеживается в четких пропорциях и использовании таких элементов, как колонны и гипсовые барельефы.

Жители северо-запада столицы делают покупки в японских павильонах. Заглянув на ярмарку в Куркине за овощами и фруктами, можно заодно полюбоваться на пагоды, сфотографироваться у статуй самураев, прогуляться по саду камней. На территории разбиты красивые сады в японском стиле с многолетними растениями. Среди них - боярышник, айва, ирисы, хосты, папоротники, а также карликовые сосны и гортензии. Традиционный для Страны восходящего солнца сад камней состоит из яшмы и змеевика. Рядом оборудовали детскую площадку, роллердром, сцену и уличную жаровню.