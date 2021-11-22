Синоптик: Морозы в Москве сменятся оттепелью

Минусовая температура в Москве надолго не задержится: во второй половине недели придет потепление. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, погода начнет меняться уже в среду. В ночь на четверг, как ожидается, показатели термометров поползут вверх. Прогнозируется мокрый снег. Правда, в дневные часы уже без существенных осадков.

В пятницу погода останется прежней, но и днем, и ночью на улице будет от нуля до минус двух градусов. В воскресенье в город снова вернется снег с дождем.

- В центр Европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада, - рассказал агентству "Москва" Александр Синенков. - Такая вот оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову.