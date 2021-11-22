В Липецке при пожаре погибли бабушка и внук

В Липецке при пожаре в многоэтажке погибли 65-летняя женщина и ее пятилетний внук. Мать ребенка - 39-летняя липчанка - госпитализирована.

По факту гибели двух человек, в том числе малолетнего ребенка в СК по региону начали доследственную проверку.

- По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами, его причиной могла стать неисправность электропроводки, - отметили в СК по Липецкой области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания.