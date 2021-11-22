В понедельник воздух в Москве не прогреется выше 0 градусов

Днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Временами пойдет снег, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, к вечеру похолодает до -2, по области до -5. Ветер в порывах будет до 15 м/с. Неблагоприятным фактором для здоровья окажется резко растущее давление и пониженное содержание кислорода. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями и с заболеваниями суставов воспалительного генеза. В такие дни врачи рекомендуют снизить физическую активность.

Напомним, что несмотря на небольшое похолодание ноябрьская погода столицы на 3 градуса остается выше нормы. А самая теплая 22 ноября погода была в 1996 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов.