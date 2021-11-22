Главу СБ УМВД Забайкалья обвинили в превышении полномочий

В превышении должностных полномочий обвинили начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Забайкальского края. По той же статье предъявлено обвинение также старшему оперуполномоченному этого подразделения.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, предполагается, что правоохранители угрозами принуждали руководителя одного из подразделений полиции совершить незаконные действия.

Начальника оперативно-разыскной части поместили под стражу, а старшего оперуполномоченного - под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.