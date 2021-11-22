Якутских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов

Из-за морозов в минус 50 градусов в трех селах Усть-Алданского района Якутии школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее так называемые активированные дни (то есть, дни, когда дети могут не ходить в школу по усмотрению родителей) ввели для десяти сел того же района.

"В селах Эсэлях, Балыктах и Кылайы зарегистрирована температура -49, -50 градусов. В десяти наслегах 695 детей переведены на удаленный формат обучения", - цитирует информагентство операштаб Якутии.

Стоит отметить, что в селе Кылайы актированный день объявляли еще 16 ноября. Тогда столбики термометров опустились до минус 49 градусов.