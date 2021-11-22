В Бурятии изъяли байкальского омуля на 12 млн рублей

Больше 1600 хвостов нерестового омуля общим весом 714 килограммов и стоимостью более 12 миллионов рублей изъяли у браконьеров сотрудники бурятского управления Росгвардии, УМВД и УФСБ в ходе совместных рейдов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2021".

Как сообщили на сайте республиканского управления Росгвардии, с августа по ноябрь были задержаны 40 человек, занимавшихся незаконной рыбалкой. Правоохранители изъяли у них рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 метров и улов.

Патрулирование вели на реке Селенга и в акватории озера Байкал с лодок, оборудованных приборами ночного видения. По всем выявленным случаям браконьерства возбуждены уголовные и административные дела о незаконной добыче водных биоресурсов.