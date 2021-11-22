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22.11.2021 11:22
Рубрика: Власть

Путин оценил запуск нового производства сырья для углеводородного волокна

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю открытия в Татарстане завода по производству ПАН-прекурсора, стратегического сырья для углеводородного волокна. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
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По мнению главы государства, "реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение" "для всей России". Ведь его ввод обеспечит качественными композитными материалами предприятия разных отраслей отечественной промышленности, отметил он. Кроме того, это улучшит экономику региона, создаст новые рабочие места и решит ряд социальных проблем, считает Путин.

"Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов", - заключил президент.

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