В Башкирии во время пожара погибли отец и 12-летний сын

Новости

ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ 08:40
Талибы еще больше ограничили права женщин в Афганистане 07:30
На выборах в Чили лидирует правоконсервативный кандидат 07:12
В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию 06:21
Минобороны: 55 самолетов и беспилотников провели разведку у границ РФ 05:43
Циклон на Камчатке повалил четыре столба ЛЭП и 17 деревьев 05:27
Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре 05:19
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 05:05
Видео: Мэр Владивостока помог буксующему автомобилю заехать в гору 05:04
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона 04:56
Автомобиль въехал в рождественскую процессию в США 04:12
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 07:56
Рубрика: Происшествия

В Башкирии во время пожара погибли отец и 12-летний сын

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке во время пожара в частном доме погибли мужчина и 12-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Астраханской области при пожаре погибли двое детей

Пожар разгорелся поздней ночью в двухэтажном доме по улице Демократическая, где жила семья с тремя детьми. Мама ушла на работу в ночную смену, дома оставались отец и трое детей: два мальчика 2009 и 2016 годов рождения и девочка 2007 года рождения. Когда начался пожар, старшая сестра вывела из дома 12-летнего брата, но тот вновь вернулся в дом и больше не вышел.

Девочка позвала на помощь соседа, который залез в окно мансардного этажа по выступам дома и сумел спасти младшего из детей.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 3:37 по местному времени. Локализовали горение в 4:32, а к пяти утра огонь ликвидировали. При тушении пожарные обнаружили тело погибшего 34-летнего мужчины, а затем и тело мальчика.

Как уточнили в региональном следкоме, тела погибших направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работают следователи СКР, полиция и дознаватели МЧС, которые устанавливают причину возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса
В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных