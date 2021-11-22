В Башкирии во время пожара погибли отец и 12-летний сын

В Стерлитамаке во время пожара в частном доме погибли мужчина и 12-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар разгорелся поздней ночью в двухэтажном доме по улице Демократическая, где жила семья с тремя детьми. Мама ушла на работу в ночную смену, дома оставались отец и трое детей: два мальчика 2009 и 2016 годов рождения и девочка 2007 года рождения. Когда начался пожар, старшая сестра вывела из дома 12-летнего брата, но тот вновь вернулся в дом и больше не вышел.

Девочка позвала на помощь соседа, который залез в окно мансардного этажа по выступам дома и сумел спасти младшего из детей.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 3:37 по местному времени. Локализовали горение в 4:32, а к пяти утра огонь ликвидировали. При тушении пожарные обнаружили тело погибшего 34-летнего мужчины, а затем и тело мальчика.

Как уточнили в региональном следкоме, тела погибших направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работают следователи СКР, полиция и дознаватели МЧС, которые устанавливают причину возгорания.