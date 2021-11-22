Власти Перми готовят к открытию школу в пермском ЖК "Арсенал"

Учебное заведение в жилом комплексе "Арсенал" краевой столицы на 1225 учеников практически готово к открытию.

Как сообщил в своем блоге глава Перми Алексей Дёмкин, на оснащение школы необходимым оборудованием муниципалитет выделил 69 миллионов рублей. В школу уже завезли столы и стулья, часть проекторов и принтеров, сейчас идет доукомплектация учреждения техникой.

- Учитывая значимость этой школы для всего района, делаем все для того, чтобы она приняла учеников уже в этом году, - подчеркнул Алексей Дёмкин.