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22.11.2021 13:17

Томский завод электроприводов занял первое место в областном экологическом конкурсе

АО "Томский завод электроприводов" (АО "ТОМЗЭЛ", дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") признано победителем регионального конкурса "Зеленый офис", итоги которого подведены в Томской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Конкурс в регионе с 2019 года при содействии областного комитета охраны окружающей среды и природопользования. Главной задачей является обмен лучшими практиками предприятий в сфере энергосбережения, а также рационального и бережного использования природных ресурсов.

Конкурсная комиссия высоко оценила комплексный подход АО "ТОМЗЭЛ" для стимулирования вовлеченности сотрудников в решение вопросов экологической тематики как в производственной, так и в бизнес-деятельности.

Рациональному использованию ресурсов и повышению энергоэффективности процессов производства на всех его стадиях на предприятии уделяется приоритетное внимание. Для снижения энергопотребления во всех помещениях завода используются светодиодные светильники с автоматическими датчиками движения, системы теплоснабжения АО "ТОМЗЭЛ" оснащены приборами для регулировки подачи теплоносителя, приборы водоснабжения оборудованы контроллерами автоматического отключения. В 2021 году проведена замена теплового узла сборочного цеха.

На заводе успешно действует система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во всех помещениях установлена специальные контейнеры для раздельного сбора вторсырья, в том числе для отработанных аккумуляторов и батареек. Более 80% отходов, образующихся в результате производственной деятельности АО "ТОМЗЭЛ", передается специализированным организациям для утилизации. В настоящее время на заводе прорабатывается вопрос по замене тары, используемой для готовой продукции, на наиболее экологичную.

Также в АО "ТОМЗЭЛ" ежегодно снижается потребление бумаги за счет расширения функционала электронного документооборота. Реализована возможность предоставления отчетности, в том числе в государственные органы в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи.

"Победа в конкурсе "Зелёный офис" и высокая оценка со стороны регионального комитета по охране окружающей среды в очередной раз подтвердила, что последовательная работа завода по снижению воздействия энергопроизводства на окружающую среду приносит результаты", - отметил директор АО "ТОМЗЭЛ" Али Купкенов.

Справка

АО "ТОМЗЭЛ", дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь", образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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