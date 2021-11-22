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22.11.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

В Махачкале после взрыва газа в частном доме возбуждено дело

Текст: Николай Грищенко

В Махачкале сотрудниками СК возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме. В результате инцидента погиб один человек четверо, в том числе двое детей, получили ранения.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Ахмет Хан Султана.

"Уголовное дело заведено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - отметили в пресс-службе СК.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Назначен ряд экспертиз.

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