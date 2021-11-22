В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме

В Махачкале после взрыва газа в частном доме один человек скончался. Еще трое госпитализированы. Об этом ТАСС заявили в Республиканской клинической больнице.

Уточняется, что среди пострадавших двое детей.

- Женщина находится в реанимации, предварительно у нее 90% ожогов. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое, - рассказали в медучреждении.

Как сообщалось ранее, после взрыва газовоздушной смеси в частном двухэтажном жилом доме в столице Дагестана произошел пожар.

С родными пострадавших сейчас работают психологи регионального МЧС.