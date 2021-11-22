Меньше всего строят жилых многоэтажек в Мурманской области - менее одной тысячи квадратных метров. Следом идет Магаданская область с тремя тысячами "квадратов" и Карачаево-Черкесия - с семью тысячами.

Такие данные предоставила "РГ" Счетная палата РФ. Объем строительства многоэтажных домов по регионам зафиксирован на 18 ноября 2021 года.

Одиннадцать в остатке

Замыкают топ-5 "малостроек" Республика Алтай (восемь тысяч кв. метров) и Республика Тыва (девять тысяч). Всего в списке 11 регионов, где наименьший объем строящихся многоквартирных жилых домов. В конце его Кабардино-Балкария - 99 тысяч кв. метров.

Но оказывается, есть и другие варианты. В Чукотском и Ненецком автономных округах, в Еврейской автономной области и Камчатском крае строительство многоквартирных жилых домов вообще не ведется. Корреспонденты "РГ" на месте разбирались, что стоит за этими цифрами.

Дорого будет

В Мурманской области строят в основном социальные объекты по госконтрактам. С жильем на деньги инвесторов труднее.

"С учетом стоимости ресурсов и рабочей силы, климата и ограниченности времени себестоимость строительства у нас - 93 тысячи рублей за метр. А жилья на вторичном рынке - 67 тысяч, - пояснил губернатор области Андрей Чибис. - Понятно, что о рыночной застройке речи мы вести не можем".

Эту проблему подтверждает директор Ассоциации "Жилищно-строительное объединение Мурмана" Вячеслав Придатченко. По его словам, сегодня крупному строительному бизнесу заниматься стройками на Крайнем Севере "абсолютно неинтересно". Население региона ежегодно сокращается. В городах Заполярья остаются брошенными тысячи квартир.

А захотели бы строить - замучились бы со стройматериалами. И дорого, и долго. Вывод - в Заполярье необходимо возрождать производство собственных стройматериалов. В Мурманской области находятся десятки месторождений стройматериалов благодаря развитой горнодобывающей промышленности. Есть много научных наработок по их использованию в строительстве.

Себестоимость строительства в Мурманске - 93 тысячи рублей за квадрат, а цена жилья на "вторичке" - 67

Об этой же проблеме говорили и на севере Дальневосточного федерального округа. Долевое строительство многоквартирных домов здесь не развито, потому что все строительные материалы завозятся. Строительной индустрии в этих регионах тоже нет.

А какому дольщику хочется платить не только за собственно строительство, но и доставку стройматериалов, например, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. В таком случае квадратные метры станут уже не золотыми, а бриллиантовыми. Кроме того, к северным регионам нельзя подходить с общим строительным мерилом и всегда надо иметь в виду численность населения. Застройщиков нет, потому что нет заказчиков. Так что здесь, считают эксперты, массовое жилищное строительство если и возможно, то только с участием государства или ДОМ РФ. И это уже делается.

Оно нам не надо

В Карачаево-Черкесии, как и в других в республиках Северного Кавказа, традиционно развита индивидуальная застройка частного сектора.

Современные технологии позволяют обеспечить комфорт на самом высоком уровне. "А в таких городах, как, например, Черкесск, есть свободное вторичное жилье, которое можно купить дешевле, чем новостройку. Зачем тогда она?" - объясняет вице-президент Южной палаты недвижимости Александр Коночкин.

Кстати, недвижимостью в Карачаево-Черкесии активно интересуются из других регионов. Как рассказала представитель филиала "ФКП Росреестра" по республике Тамара Казбекова, за десять месяцев нынешнего года было обработано более 2,5 тысячи заявлений от граждан из других регионов.

Аварийный выход

Тем не менее - строить надо. И строят. Практически во всех регионах действует программа по переселению из аварийного жилья. В Мурманской области, например, очередь на такие новоселья остается большой: необходимо расселить более 5,5 тысячи человек.

А в министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии сообщили, что в январе в Северном микрорайоне Черкесска "заложили" пятый многоквартирный дом. "Средства выделены в рамках федеральной программы "Сейсмика". Квартиры в них получают жители аварийных и сейсмически неблагополучных домов", - пояснили в министерстве.

В Камчатском крае тоже строят в основном социальное жилье. По краевой программе "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" сейчас возводят два 12-квартирных дома в селах Слаутное и Пахачи.

А еще подготовлено несколько площадок под комплексную застройку. "Общий расчет по метражу - около 250 тысяч квадратных метров, которые подготовлены сейчас для заинтересованных инвесторов. Я уверен, что уже в ближайшие два года мы увидим серьезные подвижки и сдачу большого объема домов", - говорит губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Панина

Мнение

Искусство счета

В правительстве Республики Алтай не согласились, что у них в регионе низкие темпы жилищного строительства. По данным республиканского минрегионразвития, за десять месяцев этого года здесь возвели 129,8 тысячи квадратных метров жилья. Основная часть его - 129,1 тысячи квадратов - приходится на индивидуальных застройщиков.

Юридические лица построили шесть зданий общей площадью 766 квадратных метров. Для региона, считают в республике, с населением всего 200 тысяч человек такие темпы жилищной стройки - настоящий бум.

"У нас в регионе только один город - Горно-Алтайск, а две трети населения республики проживает в сельской местности, поэтому основной объем жилищного строительства приходится на индивидуальные дома, - пояснил "РГ" официальный представитель правительства Республики Алтай Михаил Максимов. - При этом индивидуальные застройщики не подают данные о строящихся объектах. В статистику эти квадраты попадают, когда дома уже введены в строй. Считаем, более корректно брать статистику уже введенного жилья. А она говорит, что наш регион уже перевыполнил годовой показатель по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 20 процентов".

В Еврейской АО дела со строительством многоквартирных домов, действительно, неважные. Но зато за январь - сентябрь введено 22,8 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. Свой счет и у Чукотки. Строят мало - 1,9 тысячи за январь-сентябрь. Так и населения здесь менее 50 тысяч человек!

Как сообщили "Российской газете" в Счетной палате, сейчас специалисты по всем регионам анализируют ситуацию с учетом потребности в строительстве нового жилья. Изучают причины, связанные с отсутствием или незначительными объемами строек.

Эта работа ведется в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг хода реализации в 2021 году мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда".

Результаты планируется рассмотреть на Коллегии Счетной палаты во втором квартале 2022 года.