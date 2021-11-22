Кубань стала одним из лидеров по числу производителей органических продуктов в РФ

На Кубани работают шесть подобных предприятий. Регион является по этому показателю одним из лидеров среди других субъектов РФ. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Сегодня существует большой спрос на экопродукты. Это перспективное направление с большим потенциалом экспортного роста. В регионе уже есть примеры сертифицированных органик-фермеров. Они производят продукцию по международным стандартам органического земледелия, в том числе фрукты, овощи, виноград, зерновые и масличные культуры.

Согласно Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, в регионе планируют создать кластер экологизированного АПК. Экологически чистую сельхозпродукцию будут производить на не менее 70 процентах от всей посевной площади.

Кроме того, с первого января 2020 года на Кубани действует закон о развитии производства органической продукции. Он направлен на сохранение природной экосистемы сельхозугодий, увеличение плодородия почвы, повышение качества и безопасности сельхозпродукции.

Предприятия, соответствующие стандартам органического производства, получают соответствующий сертификат. Они также могут маркировать свою продукцию специальным знаком "Органик".