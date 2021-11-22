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22.11.2021 14:58
Рубрика: Общество

На Кубани предупредили о резком ухудшении погоды

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В ближайшие трое суток в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды - сильные дожди с мокрым снегом, местами выпадут обильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Российские регионы ждут аномальные холода и теплая погода

По данным метеорологов, на юго-востоке в предгорных и горных районах 24 ноября выпадет мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, в горах местами 20-25 метров.

Температура воздуха в среду в крае понизится сразу на 10 градусов, минимальные значения составят 0 +5 градусов, с дальнейшим понижением в ночные часы 25 ноября до -3…-8 градусов мороза. Чтобы быть во всеоружии перед надвигающимся ненастьем, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице, при возникновении перебоев в энерго- либо теплоснабжении немедленно сообщать об этом экстренным службам.

"При сильном ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора или балкона в дом, машину лучше ставить в гараж, парковать подальше от деревьев, - напомнили в спасательном ведомстве. - Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Особое внимание уделяйте безопасности детей - не оставляйте их без присмотра, а во время ураганного ветра не отправляйте в школу. Если непогода застала в машине на дороге, рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. При сильном ухудшении видимости стоит съехать на обочину, обозначив свой автомобиль габаритными огнями".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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