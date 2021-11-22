На Кубани прокуратура отменила незаконные проверки Роспотребнадзора

Результаты некоторых проверок Роспотребнадзором хозяйствующих субъектов в Краснодарском крае отменила прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, проверки проходили с нарушениями, поэтому их итоги аннулированы. В пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что речь идет о мероприятиях августа-сентября 2021 года.

- Вопреки требованиям закона работниками управления проверяемые лица своевременно не уведомлялись об организации контрольных мероприятий, соответствующие решения управления об их проведении не отвечали установленным требованиям к оформлению, с результатами данных мероприятий предприниматели ознакомлены не были, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Некоторые проверки прошли в организациях до того, как сведения о них внесли в реестр контрольных мероприятий, а это грубое нарушение, из-за которого результаты признаны недействительными.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона на имя руководителя Роспотребнадзора Краснодарского края Марии Потемкиной. Виновные должностные лица из управления будут привлечены к дисциплинарной ответственности.