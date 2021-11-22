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22.11.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

Попавший на мель под Астраханью теплоход самостоятельно освободился

Текст: Роман Мерзляков

Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области
Шедший в Астрахань теплоход сел на мель

Судно следовало от месторождения имени Филановского в Астрахань. После схода с мелководья на 158-м километре канала "Абескун" продолжил путь к месту назначения. На борту находятся восемь членов экипажа. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.

Теплоход относится к классу танкеров. Построен был в 1970 году в Стамбуле. За полвека не раз менял порт приписки: Батуми, Актау. С 2012 года принадлежит астраханской компании. Абескун - это одно из названий иранского острова Ашур-Ада в Каспийском море.

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