Попавший на мель под Астраханью теплоход самостоятельно освободился

Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Судно следовало от месторождения имени Филановского в Астрахань. После схода с мелководья на 158-м километре канала "Абескун" продолжил путь к месту назначения. На борту находятся восемь членов экипажа. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.

Теплоход относится к классу танкеров. Построен был в 1970 году в Стамбуле. За полвека не раз менял порт приписки: Батуми, Актау. С 2012 года принадлежит астраханской компании. Абескун - это одно из названий иранского острова Ашур-Ада в Каспийском море.