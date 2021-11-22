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22.11.2021 18:34
Рубрика: Власть

Сенатор от Крыма объяснил заявления из Киева о планах вторжения России

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Появившиеся в ряде западных СМИ утверждения о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину, преследуют цель оправдать действия США и их союзников, а также самих военных. Такое мнение телеканалу RT высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Фото: РИА Новости
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По его словам, подобные публикации умышленно накручивают ситуацию вокруг Украины, создают атмосферу нервозности, чтобы оправдать переброску частей НАТО на собственной территории и за ее пределами.

- Необходимо оправдать военные бюджеты, вооружения, которые они поставили и будут поставлять на Украину, увеличивать расходы на оборону, - сказал Цеков.

Разведслужбы, на данные которых ссылаются журналисты, также преследуют корыстную цель оправдать свое существование и придать ему значимость. При этом истинная картина искажена на прямо противоположную. В действительности Россия является страной-защитником, а в роли агрессора выступают США. Цеков напомнил, сколько войн за последние десятилетия развязали по всему миру страны НАТО и в частности США.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что разведка США уведомила своих союзников о якобы готовящемся крупномасштабном вторжении России на Украину. Военная кампания, согласно этим данным, может начаться в первый месяц 2022 года, а само вторжение готовится из нескольких точек, включая Белоруссию и Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщение спланированной информационной кампанией, в которой СМИ используют с целью вбросов данных против России.

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