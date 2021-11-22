Сенатор от Крыма объяснил заявления из Киева о планах вторжения России

Появившиеся в ряде западных СМИ утверждения о том, что Россия готовит военное вторжение на Украину, преследуют цель оправдать действия США и их союзников, а также самих военных. Такое мнение телеканалу RT высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, подобные публикации умышленно накручивают ситуацию вокруг Украины, создают атмосферу нервозности, чтобы оправдать переброску частей НАТО на собственной территории и за ее пределами.

- Необходимо оправдать военные бюджеты, вооружения, которые они поставили и будут поставлять на Украину, увеличивать расходы на оборону, - сказал Цеков.

Разведслужбы, на данные которых ссылаются журналисты, также преследуют корыстную цель оправдать свое существование и придать ему значимость. При этом истинная картина искажена на прямо противоположную. В действительности Россия является страной-защитником, а в роли агрессора выступают США. Цеков напомнил, сколько войн за последние десятилетия развязали по всему миру страны НАТО и в частности США.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что разведка США уведомила своих союзников о якобы готовящемся крупномасштабном вторжении России на Украину. Военная кампания, согласно этим данным, может начаться в первый месяц 2022 года, а само вторжение готовится из нескольких точек, включая Белоруссию и Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщение спланированной информационной кампанией, в которой СМИ используют с целью вбросов данных против России.