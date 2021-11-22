Сотрудников мэрии Краснодара обвинили в получении крупной взятки

Двоим чиновникам из отдела управления по жилищным вопросам администрации Краснодара предъявили обвинение в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, оба сотрудника уже уволены из мэрии. Они занимали посты заместителя начальника отдела жилищного контроля и специалиста того же отдела. Вместе с ними по уголовному делу проходит 29-летний житель Краснодара, который выступил посредником.

Материалы следователям передали сотрудники УФСБ по Кубани, которые поймали чиновников с поличным при получении денег.

- В июле 2021 года в ходе проверочных мероприятий специалист отдела жилищного контроля выявил нарушения, связанные с эксплуатацией жилого помещения на улице Индустриальной краевого центра в коммерческих целях. Об этом он сообщил своему руководителю, в связи с чем мужчины вступили в преступный сговор для получения взятки от владелицы указанной недвижимости, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Женщине предложили передать чиновникам 250 тысяч рублей, чтобы проверку приостановили и дали ей время разобраться с нарушениями. Она сразу сообщила об этом правоохранителям, после этого за всем происходящим пристально наблюдали сотрудники ФСБ.

Сначала женщина передала 200 тысяч рублей посреднику, которого тут же задержали оперативники. Мужчина согласился помочь правоохранителям и вечером передал заместителю начальника отдела всю сумму. На следующий день чиновник отдал половину взятки своему подчиненному, в этот момент их и задержали.

Все фигуранты уголовного дела признали свою вину, в их квартирах и в администрации Краснодара прошли обыски. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.