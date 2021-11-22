Сверхмощный вертолет Ми-26Т2В пойдет в серийное производство

В Ростове-на-Дону начнется серийное производство новой версии самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т2В. Разрешительные документы для начала конвейерного производства будут оформлены до конца 2021 года.

"Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры "О1" по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру "О1", - заявил ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он также отметил, что первые образцы машины ранее были поставлены в части Минобороны РФ.

Напомним, что первый полет тяжелого транспортного модернизированного вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года. Согласно пожеланиям, военных на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, который позволяет летать в автоматическом режиме в любых условиях - днем и ночью.

Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживает пуск ракет, но и с помощью лазера "сжигает" самонаводящиеся головки зенитных ракет. Для пяти членов экипажа в кабине установлены энергопоглощающие кресла, которые "гасят" кинетические волны при аварийной или жесткой посадке. Звание самого мощного вертолета в мире Ми-26Т2В получил за способность нести на внешней подвеске до 20 тонн груза.