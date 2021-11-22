В Краснодаре 23 полицейских наказали за сокрытие доходов

Сразу два десятка полицейских из отдела по Прикубанскому округа Краснодара привлекут к дисциплинарной ответственности за сокрытие доходов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции выявила сумму сокрытых доходов почти 300 тысяч рублей.

- Установлено, что отдельными сотрудниками территориального отдела полиции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представлены не в полном объеме. Так, допущены факты сокрытия доходов на общую сумму более 288 тыс. рублей, а также о 119 расчетных счетах в кредитных организациях, по которым осуществлялось движение денежных средств, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Начальнику полиции Краснодара прокуратура внесла представление, по которому 23 полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности.