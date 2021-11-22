В Крыму С-400 и "Панцири" отработали уничтожение крылатых ракет

На учениях в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа отработали уничтожение крылатых ракет условного противника. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Боевые расчеты комплексов выполнили поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение условных крылатых ракет. Воздушные цели при этом были смоделированы электронным способом: им задавали различные параметры скорости полета и высоты, что осложняло поражение объектов.

Личный состав успешно выполнил задачи, используя возможности радиолокационных систем, расширенные функции сопровождения целей, а также поражение комбинированным ракетно-пушечном вооружением.