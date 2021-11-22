В Ушаковке 27 ноября пройдет день открытых дверей

В предстоящую субботу, 27 ноября 2021 года, в 10:00 Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова, Морской и Транспортный колледжи при университете приглашают на день открытых дверей.

Ушаковка - это единственный морской вуз на юге России. По итогам 2020 года университет признан Росморречфлотом - "Лидером отрасли" в номинации "Лучшее учебное заведение". Этот статус вуз поддерживает уже восемь лет, каждый год одерживая победу в отраслевом конкурсе.

Организаторы дня открытых дверей предлагают всем желающим своими глазами увидеть новые лаборатории и тренажерные комплексы, передовую материально-техническую базу.

Тех, кто придет в вуз, ждет масштабная экскурсия, информация о новых специальностях, будущих работодателях, знакомство с правилами приема этого года. Вы сможете пообщаться с выпускниками и курсантами, задать вопросы деканам всех факультетов!

В вузе ждут вас 27 ноября в 10: 00 в Новороссийске.