Жителям Югры рассказали, как подать жалобу властям через "Алису"

Жителям Югры объяснили, как с помощью голосового помощника "Яндекса" - "Алисы" - передать в органы власти заявление о бытовых проблемах в сферах ЖКХ, благоустройства, образования здравоохранения, дорог. Это возможно с помощью навыка "Инцидент Менеджмент", который отправляет данные в Центр управления регионом, пишет ugra-news.ru.

Как это работает? Нужно сказать: "Алиса, запусти навык "Инцидент Менеджмент". После этого голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес и уточнит, ждет ли заявитель ответ: он придет на почту, который привязан к Yandex ID - тот адрес, с которым синхронизированы сервисы "Яндекса".

Суть своего обращения нужно описать четко и подробно, чтобы при конвертировании речи в текст было как можно меньше ошибок. Это важно, поскольку работники ЦУР получат обращение именно в письменном виде.

По словам разработчиков, запустить навык получится в браузере, приложениях "Яндекса" и на "Яндекс.Станции". Отмечено, что сервис доступен и в других регионах России.