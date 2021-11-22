Умер актер из "Али-Бабы и сорока разбойников" Бахтияр Ихтияров

21 ноября скончался советский, узбекский актер театра и кино Бахтияр Ихтияров. О смерти народного артиста Узбекистана сообщил на Facebook режиссер Али Хамраев.

"Из Ташкента пришла горькая-горькая весть: на 82-м году жизни умер мой друг Бахтияр Ихтияров. Он остался навсегда в кино и театре своего народа, в памяти родных и друзей. Наши посиделки в чайхане не обходились без этого замечательного человека… Не верится, что Бахтияра больше нет… Не верится…", - написал режиссер, поделившись теплыми воспоминаниями.

Бахтияр (Бахтиёр) Ахмедович Ихтияров родился 28 марта 1940 года в Бухаре. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского.

Работал в Театре сатиры, Театре драмы и комедии имени Мукимий, Узбекском молодежном театре "Ёш гвардия", Республиканском театре Сатиры имени Абдуллы Каххара.

На экранах - с начала 60-х: "Над пустыней небо", "Где ты, моя Зульфия?" - главная роль, "Плюс единица", водонос Анвар из "Завещания старого мастера", "Человек уходит за птицами", "Седьмой джинн", советско-индийская сказка "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Жаркое лето в Кабуле" - всего порядка полусотни картин.