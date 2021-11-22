В Корее из питомника сбежали пять гималайских медведей

В Южной Корее из расположенного в окрестностях Сеула питомника сбежали сразу пять медведей. Часть из них успели поймать, но некоторые ещё находятся на воле. Это уже не первый случай побега "косолапых" в Корее.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошёл в понедельник утром 22 ноября в питомнике, где разводят гималайских медведей, расположенном в волости Идон в районе города Ёнин, который находится в 30 км от Сеула. О побеге животных заявил председатель правления волости. В питомнике всего находилось 16 медведей, а сбежали из них пятеро, воспользовавшись тем, что по невыясненным пока причинам клетки оказались открытыми.

По горячим следам за сбежавшими "косолапыми" была организована погоня. Из пятерых беглецов двух удалось достаточно быстро поймать живьём, третьего пришлось обездвижить выстрелом из ружья со снотворным. Однако паре гималайских медведей удалось ускользнуть от преследователей, животные до сих пор находятся на свободе. Жителям района в срочном порядке были разосланы предупреждения с просьбой немедленно сообщить, если они увидят медведей.

Отметим, что это уже не первый побег гималайских медведей именно из этого же питомника. Аналогичный инцидент произошел четыре месяца назад - в июле текущего года. Тогда владелец питомника сообщил о бегстве двух медведей. Одного достаточно быстро обнаружили, и его пришлось застрелить. Второго же искали более месяца, пока владелец не признался, что он намеренно ввел в заблуждение власти, сообщив о бегстве двух особей, тогда как на самом деле сбежало лишь один медведь. Второго владелец питомника сам застрелил ранее, что пытался скрыть. Мужчине в итоге были предъявлены обвинения, но позволили продолжать следить за питомником и кормить медведей, что, как видно, вновь привело к происшествию.