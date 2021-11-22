В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию

Главную магистраль французской столицы облачили в праздничный наряд. По давно заведенной традиции на Елисейских полях в торжественной обстановке включили рождественскую иллюминацию, которая будет радовать парижан вплоть до 9 января будущего года.

Все 400 деревьев, что по обе стороны "самой красивой авеню мира", как поля называют французы, от Триумфальной арки и вниз до площади Rond point с помощью красных светодиодных лампочек превращены в устремляющие ввысь гигантские фужеры из сказочного леса.

В отличие от прошлого года, когда эта церемония из-за санитарных ограничений проходила без зрителей, ее участниками на этот раз стали многие местные жители и туристы.

С приветственным словом к ним обратилась мэр Парижа Анн Идальго, а право нажать на красную кнопку на пульте, тем самым зажечь иллюминацию, было предоставлено приобретшей за последнее время большую популярность в стране молодой певице и автору собственных песен симпатичнейшей Кларе Люсиани.

Праздничная подсветка будет включаться на Елисейских полях в 17:00 по местному времени и до 02:00 следующего дня. Исключения составят рождественская ночь с 24 на 25 декабря, а также новогодняя с 31 декабря на 1 января, когда она будет гореть до самого рассвета.