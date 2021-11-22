В Сеуле появился памятник Льву Толстому

22 ноября в сквере у Дома литературы южнокорейской столицы прошла церемония открытия памятника выдающемуся русскому писателю Льву Толстому.

В мероприятии, которое вошло в программу проекта "Русские сезоны", приняли участие представители культуры, искусства РФ и Республики Корея, а также сотрудники посольства России и местные официальные, политические деятели. Комментируя событие, советник президента РФ по вопросам культуры и правнук писателя Владимир Толстой напомнил, что как раз "сегодня отмечается ровно 111 лет со дня похорон Льва Николаевича Толстого", и указал на символизм всего мероприятия: "В русском языке у слова "памятник" есть очевидный корень - "память". Люди уходят, но они оставляют о себе память, и это очень важно. Лев Толстой оставил огромное наследие…"

Правнуку писателя место, где расположен памятник - на склоне горы Намсан в центре Сеула, очень понравилось. "Это удивительное, прекрасное место… Лев Николаевич порадовался бы, Он очень любил природу, жизнь….", - признался Владимир Толстой.

Представлявший южнокорейскую сторону заместитель министра культуры, спорта и туризма У Ён У отметил, что Корея связана со Львом Толстым с 1896 года. "Советник короля Кореи Юн Чи Хо посетил Россию для участия в коронации Николая II, а позже в своем дневнике он оставил запись о том, что хорошо провел вечер, читая роман "Война и мир". Со временем корейские читатели познакомились с различными произведениями Толстого, которые оказали большое влияние как на интеллигенцию, так и на мыслителей того времени, а его произведения по сей день пользуются большой любовью у всех корейцев", - рассказал чиновник.

Памятник представляет собой большой черный бюст на светло-сером постаменте, где на корейском и русском языком выгравировано "Лев Толстой". Автор работы - молодой скульптор Екатерина Пильникова, который закончила Санкт-Петербургскую академию художеств. Как отметило ТАСС, авторами проекта выступили Алексей Лебедев, директор международного культурного проекта "Русские сезоны", и Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Напомним, что в 2013 году в Сеуле уже был открыт памятник другому выдающемуся деятелю российской литературы - поэту Александру Сергеевичу Пушкину. В 2018 году в Санкт-Петербурге, в свою очередь, появился памятник известной корейской писательнице Пак Кён Ни. По мнению заместителя министра культуры, туризма и спорта Республики Корея У Ён У, подобная традиция является "значимым поводом для укрепления дружбы между Кореей и Россией".