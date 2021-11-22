Видео: мотороллер продырявил решетку радиатора Rolls-Royce

Владелец трехколесного грузового мотороллера из китайского города Цзилинь стал участником одного из самых дорогостоящих ДТП в истории провинции, а может и всей страны. Стальная труба, которую он перевозил в кузове, при торможении на перекрестке вонзилась в решетку роскошного Rolls-Royce ценой около миллиона долларов.

Авария произошла на окраине центра провинции, города Цзилинь. Очевидцы утверждают, что виноват в столкновении сам владелец Rolls-Royce, не выдержавший нужную дистанцию с едущим впереди транспортом. Мотороллер остановился на светофоре как вкопанный и назад не сдавал.

Но пока полиция во всем разберется и установит истину, несчастный владелец мотороллера будет жить на грани сердечного приступа, подсчитывая, сколько жизней ему понадобится, чтобы оплатить ремонт дорогой машины.

По самым оптимистичным прогнозам, труба пробила не только решетку Rolls-Royce, но и сам радиатор. А вот задет ли двигатель - не узнаешь, пока не поднимешь крышку "капота Шредингера". Котом, который и жив и мертв одновременно, сейчас является владелец мотороллера...