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22.11.2021 13:51
Рубрика: Культура

Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 93-летием

Текст: Наталья Лебедева
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта, лауреата Государственной премии Николая Добронравова.
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

"Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте Кремля.

Фото: Птицын / РИА Новости
Птица счастья. За что мы любим Александру Пахмутову

Президент пожелал Николаю Николаевичу здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Российский поэт и автор песен Николай Добронравов отмечает сегодня свой 93-й день рождения. Он родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Свой творческий путь он начинал как актер и в 1950-1960-х годах весьма успешно играл на сцене Московского театра юного зрителя.

Примерно в это же время он начинает заниматься литературным творчеством. Вместе со своим соавтором, артистом Московского ТЮЗа Сергеем Гребенниковым он пишет сценарии новогодних елок, которые идут по Москве. В 1960 году появляется их пьеса "Загорается маяк". Чуть позже в Куйбышевском театре оперы и балета была поставлена опера "Иван Шадрин" (музыка композитора Василия Дехтерева) по либретто Добронравова и Гребенникова. В середине 1960-х годов Николай Николаевич делает окончательный выбор в пользу литературы.

Вся страна знает его как автора песен ко многим кинофильмам, которые он написал в соавторстве со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой. Многие их песни давно стали народными: "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Птица счастья", "Команда молодости нашей" и многие-многие другие.

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