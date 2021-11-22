Захарова раскритиковала заявления о выгоде миграционного кризиса для РФ

Звучащие в Запада заявления о том, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси выгоден России, что она может использовать эту ситуацию для "вторжения на Украину" являются фантазией западных политиков, новой мифологемой в череде выдуманных историй. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это очередная мифологема из разряда тех мифологем, которые мы слышали, поэтому к этому надо так и относиться", - отметила дипломат. Как обратила внимание Захарова, никакими фактами эти заявления не подкреплены. "Предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали со страниц западной прессы только на протяжении последних семи лет в отношении Украины", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила об историях, которые появлялись на страницах западных СМИ, там было и о русских танках в гуманитарных конвоях, и о тоннелях, связывающих Россию и Донбасс. Все они были выдуманы от начала и до конца. Лишь по украинской тематике в западных СМИ накопились "тонны" информации для опровержения, отметила дипломат.

По ее мнению, Запад пытается переложить ответственность за возникновение миграционного кризиса, поскольку не любит признавать собственные ошибки. "Поэтому нужно придумать что-то, что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось", - заявила Захарова. В первую очередь обвиняют Минск, но и про Москву не забывают. По словам дипломата в представлении западных политиков и СМИ, Россия - "это такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос "кто виноват?".