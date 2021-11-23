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23 ноября 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 22 ноября 2021 года № 711-р "О внесении изменений в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в абзаце третьем после слов "общественного питания" дополнить словами "(за исключением оказания услуг общественного питания с обслуживанием на вынос)";

2) в абзаце четвертом после слов "общественного питания" дополнить словами "(за исключением оказания услуг общественного питания с обслуживанием на вынос)".

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Э.А.Ялбаков



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