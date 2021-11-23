Американец получил 19 месяцев тюрьмы за призыв убить конгрессменов

В США 37-летнего мужчину приговорили к 19 месяцам тюремного заключения за угрозу "убить членов конгресса" вскоре после штурма Капитолия 6 января. Через два дня после нападения на здание Конгресса Брендан Хант из Квинса (штат Нью-Йорк) загрузил на один из сайтов видео под названием "Убейте сенаторов", сообщили в министерстве юстиции США.

В видео Хант призвал сторонников Трампа "вернуться в Капитолий" и принести оружие на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, Хант не участвовал в осаде Капитолия 6 января. В конце ролика, он сказал, что "сам пойдет туда и пристрелит их". Девятого января Хант загрузил еще одно видео, в котором говорится, что сенаторам "сейчас действительно следует бояться его". Мужчину арестовали 19 января, за день до инаугурации Байдена.

Адвокаты Ханта, которые ранее работали в Управлении судебной администрации штата Нью-Йорк, заявили, что видео подзащитного были "формой комедии", а сам Хант сказал, что был пьян, когда снимал ролики, и у него не было намерения довести свои планы до конца.

Со своей стороны сторона обвинения заявила, что не потерпит угроз в адрес членов Конгресса или призывов к свержению "демократически избранного правительства". Судья Памела Чен, оглашая приговор, заявила, что 19-месячный тюремный срок для Ханта не является "осуждением его политических или идеологических убеждений".

"Подсудимый перешел линию свободы слова, когда угрожал членам Конгресса", - заключила судья.