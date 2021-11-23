Бельгия бьет рекорды по продаже новогодних елок

Бельгия занимает второе место в Европе по экспорту новогодних елок. В провинции Валлония ежегодно продается почти два миллиона елей, 85 процентов из них экспортируется.

По данным валлонского агентства по продвижению успешного сельского хозяйства Apaq-W, годовой оборот по продаже елей оценивается в 35 миллионов евро. Это важная отрасль экономики региона с тысячами рабочих мест. Выращивание деревьев занимает площадь около 3 100 гектаров, что составляет чуть менее половины процента сельскохозяйственных земель Валлонии. На этом специализируются около пятидесяти компаний.

Первое место в Европе по продаже новогодних елок занимает Дания. В прошлом году доля датского экспорта по этой номенклатуре составляла в немецкоязычные регионы почти 50 процентов, а во Франции и страны Бенилюкса - 22 процента, информирует портал statista.com.